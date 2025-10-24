Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir’de düzenlenen “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde “Yüzyılın Konut Projesi”nin detaylarını açıkladı. 81 ili kapsayan proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve 240 aya kadar taksit imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşurken ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de gerçekleştirilen “Yüzyılın Konut Projesi Programı”nda vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye genelinde büyük bir sosyal konut seferberliği başlatıldığını duyurarak, “Milletimiz için ortaya koyduğumuz tüm çabaları şimdi yeni bir proje ile taçlandırıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz.” diyerek, projenin ayrıntılarını da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin konutun 81 ilin tamamında inşa edileceğini belirterek, İstanbul’a 100 bin, Ankara’ya 30 bin, İzmir’e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13’er bin, Hatay ve Diyarbakır’a ise 12’şer bin yeni konut yapılacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törende “İlk Evim Projesi” kapsamında konutları tamamlanan ailelere anahtarları teslim edildi.

Bakan Kurum, projenin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabından da duyurdu.

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

81 İLDE YAPILACAK

Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul’da 100.000, Ankara’da 30.780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13.940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut.

HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5, Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5, Emekli vatandaşlarımız: , 3 ve daha fazla çocuklu aileler: , Gençler:

BAŞVURU KOŞULLARI

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

BAŞVURU VE KAMPANYA SÜRECİ

Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

İstanbul’da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut üretilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.

500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: TAKSİTLER 6 BİN 750 TL’DEN BAŞLAYACAK

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

500 BİN KONUTA 500 MAHALLE KONAĞI, 500 CAMİ, 500 ANAOKULU, 500 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 500 mahalle konağı ve 500 cami de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlılar etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak. Bu proje kapsamında mahalle konaklarının içinde olacak şekilde 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi (anaokulu), 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu, 500 misafirhane de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun yapılacak.