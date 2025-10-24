Anahtar Parti Kadın Kolları Bursa İl Başkanı olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nilüfer Öcal Okur atandı.BURSA (İGFA) -Birinci yıldönümünü kutlamak üzere olan Anahtar Parti'de Bursa teşkilatında önemli bir atama yapıldı. Kadın kolları il başkanlığına Nilüfer Önal Okur atandı.

Bursa İl Başkanı Fikret Aslan'ın önerisi ve Genel Merkezin takdiri ile Anahtar Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atamasının yapıldığına dikkat çeken SMMM Nilüfer Önal Okur, "Yüreğinde Vatan,Millet ve Bayrak sevgisi taşıyan bütün insanlar Anahtar parti çatısı altında birleşerek güç birliği yapmıştır. Kimsenin ötekileştirilmediği vatanını seven Atatürkçü, Milliyetçi, Sosyalist, Demokrat, Türkçü, Muhafazakar bütün herkese kucak açmıştır. Ülkemizde Ekonomik, Sosyolojik, Sağlık, Adalet ve Eğitim sisteminde çökmüş yönetilemeyen bir sistem vardır. Bu kilitlenmiş sistemi liyakat sahibi güçlü yönetimimiz ile çözeceğiz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak, gençlerimizin tekrar umutlarının yeşermesi için, esnafımızın alın terinin karşılığını alması ve vergi yükünün altında ezilmemesi için,çalışanların geçim derdinin son bulması daha refah bir hayat yaşaması için, kadın cinayetlerinin, akran zorbalığının, hayvanlara yapılan şiddetin son bulması ve bu konuda ciddi cezai yaptırımların hayata geçirilmesi, caydırıcı cezaların alınması için Asil Türk Milletinin desteğine ihtiyacımız vardır. Allah doğrunun yanındadır, biz de doğru yoldayız. Çalışacağız, Yılmayacağız, Başaracağız." ifadelerini kullandı.