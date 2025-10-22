Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ‘Kent Anayasası’ niteliğindeki 2050 hedefli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nı şeffaf ve bilimsel bir zeminde toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla hazırlıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2050 vizyonlu ‘1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’ çalışmaları kapsamında toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bölgesel Muhtarlar Çalıştayları ve Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz toplantılarıyla 17 ilçede herkesin kente dair görüş ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi, Çevre Düzeni Planı çalışmalarını ‘Paydaş Çalıştayı’ ile sürdürüyor.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki çalıştayın üçüncü toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek odaları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İkinci toplantıda, Bursa’nın güçlü ve zayıf yönleri üzerine çıkarılan veriler sentezlenip stratejik öncelikler ortaya koyulmuştu. Üçüncü toplantıda ise Bursa’nın 2050 vizyonuna ulaşmasını sağlayacak yenilikçi proje fikirleri üretildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Çevre Düzeni Planı’nın başarıya ulaşması için şehrin tüm paydaşlarının projeyi sahiplenmeleri gerektiğini dile getirdi. Planlama süreçlerinin de ortak akıl anlayışı doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Halisçelik, “Her aşamada kapsayıcı ve katılımcı anlayışı ön planda tuttuk. Yoğunlaştığımız temalar üzerine yaptığımız toplantıları da farklı çalışma grupları üzerinden yorumladık. Bu sayede farklı bakış açıları geliştirilmesini amaçladık. Üçüncü çalıştayımızda, vizyonumuz çerçevesindeki hedef ve öncelikli projeler konuşuldu. Aşamalar tamamlandığında, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına yönelik, yaşanabilir Bursa hedefimizi sağlam temellere oturtacak bir planı oluşturmuş olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, Çevre Düzeni Planı’nın faaliyet misyonu ve gelecek hedeflerinden bahsetti. Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücü Koordinatörü Fatih Terzi de çalışmaların başladığı günden bugüne kaydedilen ilerlemeyi aktardı, temel sentez çalışmaları ve bulgular hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Doç. Dr. Halisçelik, çalıştay gruplarını gezerek tartışılan konular hakkında bilgi aldı.