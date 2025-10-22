İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 8. Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi’nin açılışını yaptı. Başkan Tugay, konuşmasında enerjiden güvenliğe tüm hizmetlerin kamu eliyle insanlara adil bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 8’inci kez organize edilen Elektrik Tesisleri Ulusal Kongre ve Sergisi’nin açılış törenine katıldı. İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki etkinlik 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde bilim insanları, üreticiler, tasarımcılar, uygulayıcılar ile kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Kongrenin açılış törenine Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Acar, EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver, EMO İzmir Şubesi Başkanı Gülhan Gürler, ekonomist-gazeteci Dr. Emin Çapa, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İKLİM KRİZİNE DEĞİNDİ

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Enerji yaşamın omurgası. Diğer taraftan iklim krizi gibi bir gündem var. İklim krizine baktığımız zaman en büyük sorunun enerji alanında olduğunu görüyoruz. İklim krizinin sonuçlarını her geçen gün daha çok hissediyoruz” dedi.

İklim kriziyle mücadeleden kamusal alanların korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine kadar çok sayıda konuya değinen Başkan Tugay, “Elektrik ve enerji, karbon emisyonunu azaltmada bütün detaylarıyla görmemiz gereken bir konu. Türkiye’de ve İzmir’de kişi başına 6 ton karbon emisyonu var. Kopenhag’da 2 buçuk ton. İyi durumda değiliz. İnsanların sağlığıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili adil şekilde hizmet verilmesi kamuyla ilgili bir durum. Doğru ama böyle bir kamu değil. Bununla herkesin yüzleşmesi lazım” diye konuştu.

Kamunun dönüşümüne ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “Devletin, kamu kurumlarının kendini düzeltmesi gerekiyor. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden yapılandırmaya çalışıyorum. İnovasyon kültürü ve katılımcı yönetim anlayışını oturtmaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili çabam devam edecek. İyi bir noktaya da geldiğimize inanıyorum. Tabii sadece bizim yapmamızla olmaz. Lütfen katılın, lütfen yardım edin. Bunu kendiniz için yapın” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Acar, “TMMOB, insan yaşamı için son derece önemli olan enerjinin, kaynağından tüketimine kadar geçen tüm süreçlerin, insanların ve gelecek kuşakların yararına uygulanması ve planlanması gerektiğine inanır. Enerji ihtiyacının karşılanması da bir kamu hizmetidir. Enerjinin üretimden tüketime kadar bütünsel olarak kamusal yönetilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu özetleyerek, “Temel altyapı hizmetlerinin özelleştirildiği, devletin kamudan tamamen çekildiğini görüyoruz. Ülkemizin ısrar ettiği bu özelleştirme politikası ülkeyi yoksullaştırmaya, sanayisizleştirmeye, dışa bağımlı hale getirmeye devam ediyor” diye konuştu.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver, “Bu kongre kapsamında 3 gün değişik konularda sempozyumlar düzenlenecek. Ayrıca bir de sergi var. Bunların hazırlanmasına katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

EMO İzmir Şubesi Başkanı Gülhan Gürler, “Bugün dışa bağımlılıktan kaynaklanan enerji hammadde ve ekipman maliyetlerindeki artışlar, işçi maliyetlerini düşürerek dengelenmeye çalışılan ekonomik bir yapı yaratmıştır. Çocuklarımızın geleceği için bilgi yoğun bir sanayileşme politikasını hayata geçirmeliyiz. Enerji yoğunluğunu azaltmanın yolu, yüksek katma değerli çevre dostu sanayileşmeden geçmektedir” dedi.