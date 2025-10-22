Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan başvurularda, her iki isme yönelik ağır suçlamalar yer aldı ve kamu davası açılması talep edildi.ANKARA (İGFA) - ADD, TBMM Başkanı sıfatıyla Dicle Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine katılan Numan Kurtulmuş’un törende Kürtçe konuşması ve bu konuşmanın TBMM’nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Kurtulmuş’un eyleminin Anayasa’ya ve Türk Ceza Kanunu’na aykırı olduğu savunularak şu suçlamalar yöneltilirken; halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216), görevi kötüye kullanma (TCK 257), Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301), Anayasayı ihlal (TCK 309) suçlamaları sıralandı.

ADD, söz konusu konuşmanın yalnızca bireysel bir beyan değil, TBMM Başkanlığı gibi en üst anayasal kurum sıfatıyla ve resmi bir üniversite töreninde yapılmış olması nedeniyle kamu düzenini tehdit ettiğini ve anayasal ilkelere aykırı olduğunu ifade etti.

SIRRI SAKIK’A ATATÜRK’E HAKARET VE HALKI KIŞKIRTMA SUÇLAMASI

Bu arada Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ikinci suç duyurusu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler üzerine yapıldı.

Sakık’ın konuşmasında, "Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır" gibi ifadeler kullanmasının, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, devletin kurucu liderlerine ve milletin ortak değerlerine açık hakaret ve tahrik içerdiği belirtildi.

Dernek, Sakık hakkında da halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve Atatürk’e alenen hakaret suçları kapsamında soruşturma başlatılmasını ve kamu davası açılmasını talep etti.

Atatürkçü Düşünce Derneği, her iki başvuruda da tüzüğünde yer alan kurucu ilkeler gereği, Atatürk ilke ve devrimlerini hedef alan söylem ve eylemlere karşı mücadele etme yükümlülüğü taşıdıklarını vurguladı. Dernekten yapılan açıklamada, “Atatürk ve yol arkadaşlarına yönelik hakaret içeren söylemlerle, devletimizin resmi dili dışında yapılan siyasi gösteriler, toplumsal barışı zedelemekte ve anayasal düzeni tehdit etmektedir. Cumhuriyet değerlerinin korunması için bu tür eylemler karşısında sessiz kalmayacağız.” denildi.