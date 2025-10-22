Ateşin ve buzun buluştuğu topraklarda, suyun şekillendirdiği bir ülke olan İzlanda, sayısı on bini aşan şelaleleriyle doğanın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.İSTANBUL (İGFA) - Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen altında yer alan İzlanda, lavların ve buzulların şekillendirdiği bir coğrafya. Yüzyıllar boyunca eriyen buzulların ve güçlü nehirlerin oyduğu bu topraklarda, her biri kendine özgü bir hikâyeye sahip binlerce şelale bulunuyor.

Kimi sis bulutlarının arasından süzülür, kimi görkemli bir gürültüyle yeryüzüne çarpar.

İzlanda’da bir şelaleyi izlemek yalnızca doğayı görmek değil; doğanın zamanı, sabrı ve gücüyle tanıklık etmektir.

İZLANDA’NIN EN GÜZEL 17 ŞELALESİ

Ülkede 10 binin üzerinde şelale bulunduğu tahmin edilirken, bazılarına kısa yürüyüşlerle ulaşılabilirken, bazıları İzlanda’nın çevresini dolaşan bin 323 kilometrelik Ring Road güzergâhı üzerinde kolayca görülebiliyor.

İşte İzlanda’nın en etkileyici 17 şelalesi: