TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kenya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Adan Keynan ve beraberindeki heyet ile görüştü. Oktay, Türkiye-Kenya ilişkilerinin başta ekonomi, savunma ve eğitim olmak üzere birçok alanda geliştirilebileceğini vurgularken, Kenya heyeti ise Türkiye'nin Afrika'daki liderliğine dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM'de gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Kenya ile Afrika-Türkiye ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunacaklarını açıkladı.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin çok boyutlu geliştiğini belirten Oktay, "Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Gerçek potansiyelin aslında çok altında, bunu artırmayı arzu ediyoruz. Kenya, gelişen, büyüyen bir ülke. 125 milyar doları aşan bir gayri safi yurt içi hasılasıyla. Kenya'nın gelişmesi, ikili ilişkilerin gelişmesi, ticari ilişkiler ile savunma sanayi ve güvenlik ilişkileri de başta olmak üzere diğer birçok alanda tarım, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ne tür işbirlikleri yapabiliriz, ona bakacağız." diye konuştu.

Afrika'nın daha iyi bir kıta olmasını istediklerini ifade eden Oktay, ticari işbirliği için yasal çerçeveyi geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Oktay, Somali ve Etiyopya arasındaki Ankara sürecinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kenya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Keynan ise iki ülkenin çok fazla ortak yanı ve birbirinden öğrenebileceği çok şey olduğunu belirtti.

Ortak paydalarının "ekonomi diplomasisi" olduğuna dikkati çeken Keynan, "Kenya'nın dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye'nin ekonomi açısından son 10 yılda kat ettiği ilerleme bizim için çok önemli. Sizin attığınız adımları takip ediyoruz. Türkiye gibi ülkelerin bölgedeki sorunlarla ilgili liderlik etmesi çok önemli. Somali'deki sorunlar gibi. 1991 yılından beri bizim de Somali'yle ilgili ciddi sorunlarımız var. Somali'den ciddi bir mülteci akını söz konusu. Bu noktada sizin orada üstlendiğiniz istikrar çok önemliydi. Biz de terör, sınırı aşan suçlar, uyuşturucuyla ilgili mücadele ediyoruz. Somali'de demokrasinin yeniden tesisi konusunda Türkiye'nin oynadığı rol için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.