Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Mekke'de "King Salman Gate" adlı büyük bir kentsel dönüşüm projesi başlattı. Proje, Mescid-i Haram çevresinde ulaşımı ve hizmet kalitesini artıracağı gibi 2036 yılına kadar 300 binden fazla iş fırsatına olanak sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan ve RUA AlHaram AlMakki Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, kutsal şehir Mekke’de dönüştürücü nitelikte çok işlevli bir geliştirme projesi olan King Salman Gate’in (Kral Selman Kapısı) başlatıldığını duyurdu.

Mescid-i Haram’ın bitişiğinde yer alan ve 12 milyon metrekarelik brüt inşaat alanına yayılan proje, Mekke ve merkezi bölgesinin gelişiminde önemli bir kilometre taşı olarak modern şehir planlamasında küresel bir referans noktası oluşturuyor.

King Salman Gate Projesi, kapsamlı kentsel gelişim ve altyapı dönüşümü sayesinde Mescid-i Haram’a erişimi kolaylaştıracak, ziyaretçilere sunulan hizmet kalitesini yükseltecek ve “Hac Deneyimi Programı” hedefleri doğrultusunda her ziyaretçinin yolculuğunu zenginleştirecek.

Stratejik konumuyla Mescid-i Haram’ın yanı başında yer alan bu bütünleşik karma kullanımlı destinasyon, mevcut hizmetlerin seviyesini daha da yükseltmeyi önceliklendirirken, kapalı ve açık alanlarda yaklaşık 900 bin ibadet alanı kapasitesi ile konut, konaklama, ticaret ve kültürel deneyimler sunacak.

Toplu taşıma ağlarına kesintisiz bağlantısı sayesinde kolay erişim ve konfor sağlayacak olan King Salman Gate Projesi, Mekke’nin kimliğine saygı duruşunda bulunarak, kentin zengin mimari mirasını dünya standartlarındaki modern yaşamla harmanlayan benzersiz bir deneyim yaşatacak. Proje ayrıca, yaklaşık 19 bin metrekarelik miras alanını restore edip geliştirecek, böylece Mekke’nin kültürel ve tarihi mirası korunurken ziyaretçilerin seyahatleri zengileştirilecek.