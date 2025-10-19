KKTC'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak yeni Cumhurbaşkanı seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35,80 oy aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.KKTC (İGFA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 'nde bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre CTP adayı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak yeni Cumhurbaşkanı seçilirken, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 35,80 oyda kaldı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu'nca açıklanan geçici sonuçlara göre Erhürman 84 bin 630 oy, Tatar 48 bin 208 oy aldı. 218 bin 313 seçmenin oy kullandığı seçimlerde Erhürman, salt çoğunluğu (yüzde 50+1) sağlayarak ilk turda zafer kazandı. Diğer adaylar Osman Zorba (yüzde 0,32), Arif Salih Kırdağ (yüzde 0,34), Ahmet Boran (yüzde 0,15), Mehmet Hasgüler (yüzde 0,23), İbrahim Yazıcı (yüzde 0,24) ve Hüseyin Gürlek (yüzde 0,18) düşük oranlar aldı.

TÜRKİYE'DEN TEBRİK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayarak Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Tufan Erhürman, bu seçimi Kıbrıs Türk halkı olarak hep birlikte kazandıklarını ifade ederek, saat 21.30’da Kızılbaş Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek, kutlama yapacaklarını duyurdu. Erhürman, "Oy verip, vermemeniz önemli değil. Bütün halkı Kızılbaş’a davet ediyorum" diyerek kutlamaya çağırdı.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

11 Eylül 1970, Lefkoşa, Kıbrıs Cumhuriyeti doğumlu Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk siyasetçi, akademisyen ve hukukçu.

Kamu hukuku alanında akademisyenlik yaptı. 2008-2010 yılları arasında Kıbrıs Sorunu müzakerelerinde yer aldı. 1999-2004 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında görev alıp Türkiye'de ombudsman makamının tesis edilmesinde rol oynadı. 2013 yılından beri milletvekili, 13 Kasım 2016 tarihinden beri Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanıdır. 2 Şubat 2018 tarihinde KKTC Başbakanı oldu. 2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimi'ne Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak katılmıştır. 2025 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimine de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin adayı olarak katılmış ve seçimi kazanmıştır.