Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’ın katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ihracat başarısı ve gelecek dönem hedefleri oluşturdu.BURSA (İGFA) - OİB'in toplantısında paylaşılan verilere göre; otomotiv sektörü son 19 yılda 18 kez ihracat şampiyonu olurken, 2024 yılında 37,2 milyar dolar ihracatla liderliğini sürdürdü. 2025 yılının ilk 9 ayında ise ihracat hacmi 30,2 milyar dolara ulaştı. Bu güçlü performans, sektörün yıl sonunda yeni bir rekor kıracağına işaret etti.

TÜRKİYE OTOMOTİV ÜRETİMİNDE KÜRESEL SIRALAMADA ÖNE ÇIKIYOR

Toplantıda aktarılan bir diğer önemli veri ise Türkiye’nin üretim gücü oldu. Buna göre, 2024 itibarıyla Türkiye; küresel otomotiv üretiminde 12. sırada, Avrupa’da ticari araç üretiminde 2. sırada, Toplam otomotiv üretiminde ise 4. sırada yer aldı. Söz konusu bu başarı, Türkiye’nin artık yalnızca üretim değil; mühendislik, tasarım ve teknoloji geliştirme alanlarında da küresel oyuncu hâline geldiğini ortaya koydu.

TOGG’UN ALMANYA’YA İHRACATI: “TARİHİ BİR ADIM”

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katıldığı Bursa'daki toplantıda öne çıkan başlıklarından birinin de yerli otomobil TOGG’un Almanya’ya gerçekleştirdiği ilk ihracat olduğu kaydedildi. Otomobilin mucidi olarak kabul edilen Almanya’ya yapılan bu ihracatın, Türk otomotiv endüstrisi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulanırken, gelişmenin, sektörde yeni kapılar açacağı ve Türkiye’nin marka değerini artıracağı ifade edildi.

Bakanlık, paylaşımında ayrıca, OİB tarafından yürütülen “Yeni Mobilite Ekosisteminde Türk Otomotiv Sektörünün Tanıtımı” başlıklı Turquality Projesi'nin de değerlendirildiği toplantıda bu projeyle birlikte Türk otomotiv sektörünün yenilikçi vizyonu, güçlü üretim altyapısı ve küresel iş birliği potansiyeli, dünyanın dört bir yanında tanıtılmaya devam edileceğinin altını çizdi.