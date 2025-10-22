Bursa'da İznik Belediyesi’nin kardeş şehri olan 2 milyona yakın nüfusuyla Çin’in ünlü seramik şehri Jingdezhen’de düzenlenen Uluslararası Seramik Fuarı görkemli şekilde açıldı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda İznik Belediyesi’ne resmi ziyaret düzenleyen Jingdezhen heyeti fuar davetini İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya iletmişlerdi. Buna istinaden fuara İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ve İZBEL A.Ş Genel Müdürü Suat Okkalı katılırken tören ulusal ve uluslararası bir çok devlet adamı, büyükelçiler, siyasi liderler, belediye başkanları ve yöneticilerine de ev sahipliği yaptı.

Açılış töreninde konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Bugün, Çin’in seramik sanatının kalbi olan Jingdezhen’de, böylesine prestijli bir etkinlikte sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. İznik Belediyesi olarak bu uluslararası seramik fuarına katılmak ve değerli kardeş şehrimiz Jingdezhen ile ortak kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmek bizim için gurur verici" dedi.

İznik'in tarih boyunca sanat ve zanaatkarlığın merkezi olduğunu ifade eden Başkan Usta, "Jingdezhen gibi İznik de, yüzyıllardır el emeği, ustalık ve yenilikçi üretim teknikleriyle tanınan bir şehir olmuştur. Bu iki şehir arasındaki bağ sadece kardeş şehir statüsüyle sınırlı kalmamış, aynı zamanda ortak kültürel ve sanatsal mirasımızı da simgelemektedir. Hem İznik hem de Jingdezhen, seramik sanatında dünya çapında ün kazanmış şehirlerdir. Her iki şehir de zengin tarihini, kültürel mirasını ve sanatını çağdaş dünyaya taşımaya, gelenekleri yaşatmaya ve yeni nesillere ilham vermeye devam etmektedir. Bu bağlamda, seramik yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda şehirlerimiz arasındaki güçlü bir dostluk köprüsüdür" diye konuştu.

Fuar kültürel zenginlikleri paylaşma ve ortak projelerle geleceğe daha güçlü adımlar atma fırsatı sunuyor.