CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şeker pancarı alım fiyatlarına ve ithalat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, hem çiftçinin artan maliyetler altında ezildiğini hem de Türkiye’nin giderek şeker ithalatına mahkum edildiğini vurguladı. Sarıbal, 5 yılda 504 bin ton ihracata karşılık 1,3 milyon ton ithalat yapıldığını belirtti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında şeker pancarı alım fiyatları ile ithalat rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye’nin şeker pancarı üretiminde dünyada 5’inci, Avrupa’da 4’üncü sırada olduğunu belirten Sarıbal, 2024 yılında 3,3 milyon dekar alanda 93 bin çiftçinin 23 milyon ton şeker pancarı ürettiğini hatırlattı.

2025 yılında üretimin yüzde 6,5 düşerek 21,5 milyon tona gerilemesinin beklendiğini ifade eden Sarıbal, mevcut tablonun çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını söyledi.

Türkiye’de faaliyet gösteren 32 şeker fabrikasının yalnızca 14’ünün devletin elinde olduğuna, özel sektör ve kooperatif payının ise her geçen yıl arttığına işaret eden CHP'li Sarıbal, Türkşeker'in 2002’de ülke şeker üretiminin yüzde 74’ünü karşıladığını belirterek, "Bugün bu oran yüzde 36’ya düştü. Devlet geri çekildikçe çiftçi zayıflıyor, ülke ithalata bağımlı hale geliyor. Türkşeker’in 2025–2026 dönemi için fiyatı 2 bin 975 TL olarak açıklaması üzerine çiftçilerden büyük tepki geldi. Yapılan yeni düzenlemeyle fiyatın 3 bin 100 TL’ye çıkarılması yeterli olmadı. TÜİK Eylül ayı enflasyonunu yüzde 33,2 olarak belirlerken, son bir yılda ÜRE gübresi fiyatı yüzde 75, DAP gübresi yüzde 51, 20.20 kompoze gübre yüzde 49, amonyum nitrat gübresi yüzde 40 oranında artmıştır. Mazot fiyatındaki artış yüzde 31 olurken, fiyatlar, maliyetlerin altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarıbal, Türkiye’nin son 5 yıldaki şeker dış ticaretine ilişkin verileri de paylaştı, “5 yılda 504 bin ton ihracata karşılık 1,3 milyon ton ithalat yapıldı. İthalata ödenen döviz 880 milyon doları buldu. Sadece 2025 yılında 108,9 bin ton şeker için 65 milyon dolara yakın ödeme yapıldı. Şeker, stratejik öneme sahip bir ürün olup dışa bağımlılık kabul edilemez. Yerli üretimin muhafaza edilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.