Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Aile Yılı” kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerden şehir gezisi için merkeze gelen kadınlar için düzenlediği programa katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Panorama Müzesi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014’teki Yeni Büyükşehir Yasası’yla birlikte Türkiye’de önemli bir değişiklik olduğunu ve merkezin dışındaki ilçelerin Büyükşehir Belediyesiyle tanıştıklarını anımsattı.

Çıkarılan yasanın Türkiye için çok temel bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2004 yılında AK Parti belediyeciliği şehirlerimizde önemli işler yapmaya başladı ve merkezlerde kültürel, fiziki ve sosyal manada inanılmaz bir zenginlik oluştu. İlçelerimizde maalesef bu gelişmişlik aynı oranda oluşmamıştı. 2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası çıkarken de herkes Konya’yı konuşuyordu. ‘Bu kadar büyük alanda bu kadar çok ilçede acaba bunlar nasıl başaracaklar bu işi’ diye. Aradan 12 yıl geçti ve bugün ilçelerimizde çok önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER YIL YENİ BİR GÜZELLİKLE İLÇELERİMİZİ TANIŞTIRIYORUZ”

Konya’nın eksiklerini tamamlamaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, “Her yıl yeni bir şey yapıyoruz. Her yıl yeni bir güzellikle ilçelerimizi tanıştırıyoruz. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz. İnşallah 2029’a kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Evin ihtiyaçları gibi bir öncelik sırası oluşturmak gerekiyor. Ona göre de önce kendi sorumlu olduğumuz alandaki işleri yapmak sonra ilçe belediyelerimize destek olmakla ilgili bir strateji oluşturuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyadaki rolüne dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın tüm dünyada yaptıklarını görüyorsunuz. Özellikle Gazze meselesinde tüm dünyayı nasıl harekete geçirdiğini, barış masasında nasıl olduğumuzu, en son yine Pakistan ve Afganistan iki kardeş ülkemiz, iki Müslüman ülke birbirleriyle savaş ilan etmişlerdi, Katar ve Türkiye öncülüğünde bir ateşkes imzalandı. Yine Rusya ve Ukrayna’da komşuluk ilişkilerimizden dolayı oradaki süreci de müzakere ediyoruz. İnşallah bu azim ve kararlılıkla Konya’mıza hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi.