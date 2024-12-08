Kentimizdeki gençlere eğitimde fırsat eşitliği sunan İzmit Belediyesi Çınar Akademi 2024 -2025 döneminde de hazırladığı eğitim programlarıyla öğrencilere destek olmayı sürdürüyor KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentimizde yaşayan gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve İzmit’te eğitimde bir marka olan Çınar Akademi gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Hem YKS hem de LGS sınavına hazırlanan gençler Çınar Akademi’de kendilerine sağlanan hizmetlerden ve eğitimin kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

“MENTÖR ÖĞRETMENLER DESTEK SAĞLIYOR”

Çınar Akademi Kurum Müdürü Kübra Taşdemir İçlek gerçekleştirdikleri çalışmalara dair, “Çınar Akademi’de 2024 – 2025 Eğitim Öğretim dönemine başladık. Bu yıl 7,8, 11, 12 ve mezun grubu öğrencilerimiz hizmet görüyorlar. 11, 12 ve Mezun grubu öğrencilerimiz hafta içi ve akşam olmak üzere devam ediyor. Tüm sınıflarımıza mentör öğretmenler atadık. Ayrıca rehber öğretmenlerimiz de bu konuda destek sağlıyorlar.

“BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ”

Öğrencilerimizi sıcak bir şekilde karşılıyoruz, sağlıklı bir iletişimimiz oluyor. LGS ve YKS öğrencilerimiz için haftalık deneme sınavlarımız devam ediyor. Bu deneme sınavlarının analizlerini rehber öğretmenlerimiz ve mentör öğretmenlerimizle yapıyoruz. Bu yılda geçtiğimiz yıllardaki gibi başarılı sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz” dedi.

“BURADA SAMİMİ BİR ORTAM VAR”

Çınar Akademi öğrencilerinden Emir Yıldız ise kaliteli eğitim anlayışıyla Çınar Akademi’de hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, “Bu sene Çınar Akademi’deki ilk senem. Burayı seçmemde hem hocalarımın hem de daha önce buraya gelen arkadaşlarımın çok etkisi oldu. Buraya geldiğim ilk andan itibaren buradaki ortamın samimiyetini hissettim. Burada iyi bir ortam var. Arkadaşlarımız çok saygılı öğretmenlerimiz de bize karşı çok samimiler. Öğretmenlerimiz bize sahip çıkıyorlar, bütün dertlerimizle ilgilenirler. Dersler çok akıcı ve öğretici bir şekilde ilerliyor. Burasının benim gelecek hayatımı belirlemede önemli bir role sahip.

“KALİTELİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM”

Hedefim ilk 50 bine girmek tam olarak meslek tercihimi yapmadım. Bu kurum sayesinde 50 bine girerek doğru bir meslek tercihi yapabileceğime de inanıyorum. Böyle bir hizmetin verilmesi şehrimiz için çok önemli. Bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Burası maddi durumu kötü olan öğrencilerin de faydalanabileceği bir yer. Özel dershanelerde çok uçuk fiyatlar mevcut. Biz burada çok cüzi ücretlere kaliteli ve nitelikli bir eğitim görmekteyiz. ” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN HEPSİ ÇOK İLGİLİ”

Çınar Akademi öğrencilerinden Esmanur Sarıoğlu ise, “Çınar Akademide ilk senem. Geçen sene buraya gelen arkadaşım istediği bölümü kazandı. Burayı ondan duydum. Başladıktan sonra burada aldığım eğitimle derslerdeki birçok eksiğimi kapattım. Şu anda iyi gidiyorum. Öğretmenlerimi seviyorum, hepsi çok ilgili. Hocalarımızla samimi bir ilişkimiz var. Ben Eczacılık kazanmak istiyorum” dedi.

“HİZMET GERÇEKTEN ÇOK İYİ”

Mezun grupta yer alan öğrencilerden Elanur Mutlu, “Çınar Akademi’ye daha önce buradan yararlanan bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Öğretmenlerimiz bizi her konuda destekliyor. Her öğrencinin kendi eksiğini fark ederek destek veriyor öğretmenlerimiz. Burada ortam da çok iyi. Çınar Akademi bana çok şey kattı. En az 2 hafta da bir denemelerimiz oluyor. Sık sık ilave denemelerde yapılıyor. A