Hakkâri'ye ne lazımsa yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hakkârimizi Van'a bağlayan yol üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi, meşhur 32 virajları çok çok zorlu bir tüneldi. Ama çok şükür o tünelin bir tanesini bitirdik ve orayı hizmete açtık. Yaklaşık 40 dakika, kış şartlarında bir saat süren trafiği sadece 5 dakikaya indirmiş olduk" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti Hakkâri 8. Olağan İl Kongresine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Hakkâri Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanını 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açtıklarını anımsatarak, "Haftada her gün sefer var çok şükür" dedi.

Yeniköprü-Yüksekova hattında bulunan tünel hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "3 bin 965 metre olan tünelin içerisinden geçerek geldiklerini belirterek, "Ufak tefek eksiklikleri var. Yıl sonuna kadar yetiştirelim diye gayret ediyoruz. İnşallah orayı da bitirip hep beraber Hakkâri'ye gelip orayı da hizmete açacağız. 3 bin 965 metrelik bir tünel. Bir insan normal bir yürüyüşle bir saate yakın gider orayı. Şimdi içinden geçiyorsunuz. Her türlü aydınlatma, levha ve trafik güvenliği önlemleriyle beraber tertemiz bir iş yapıyoruz." dedi.

Genel seçim ve yerel seçim süreçleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "Çok şükür yerel seçimlerde birçok belediyemizi, ilçe ve belde belediyemizi aldık. İl belediyemizi de çok ufak bir farkla kaybettik. Bu kongrelerimiz birlikteliğimizin pekiştiği ve kardeşliğimizin arttığı kongrelerdir. Buradan alacağımız enerjiyle beraber önümüzdeki ilk seçimlerde Ak Partimize daha güçlü bir destek vereceğiz. Ben buna canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Yapılacak ilk mahalli seçimlerde Hakkariyi Ak Belediyecilikle tanıştıracaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz sadece geleceğimizi emanet edeceğimiz değil, Dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakacak olan Recep Tayyip Erdoğanın gençlerini görüyoruz. Onların yetişmesi için de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Biz gerek tek listeyle gerek çoklu listeyle çıkalım burada amacımız beraberce güçlenerek çıkmaktır. Hakkâri'ye de bu yakışır." dedi.