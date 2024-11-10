CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Cengiz İnşaat eliyle Kazdağları’nda 1 milyon ağacın kesileceği alanda nöbet tutarken, orman kıyımına “suçüstü” yaptıklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Cengiz İnşaat’ın Kazdağları’ndaki işçilerinin önüne gelen ağacı testere ile kesme çalışmasını engellediklerini vurgulayan Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Ağaçları, ‘odun kesiyoruz’ diye biçiyorlar! Asırlık yaşayan ağaca ‘odun’ diyen bir zihniyetle karşı karşıya kaldık! Testere ile Türkiye’nin ciğerlerini kesiyorlar” diye isyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem başkanlığında, CHP’li vekillerin Kazdağları’ndaki ormanları korumak için başlattığı nöbetin ilk günü olaylı başladı.

Nöbet tutan vekillerden olan CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “İktidarın yandaş şirketi Cengiz İnşaat ile dünyanın en büyük endemik bitki merkezi olan ve ağaçlarıyla Türkiye'nin akciğeri olan Kazdağları'ndaki orman kıyımını önlemek için geldik” dedi. Çanakkale'de Halilağa Bakır Madeni projesine ÇED Gereksiz kararı verilen Hacıbekirler Göletleri için ağaçların kesilerek yol açıldığını vurgulayan Aygun, “Nerede maden var ve orada orman katliamı varsa, altından çıkan isim hep aynı. CENGİZ İNŞAAT!” dedi.

Kazdağları'nda yapılan ihanetin inanılmaz boyutta olduğunu anlatan Aygun, “Burada 685 futbol sahası büyüklüğünde 1 milyon ağaca kıyılacak. Rant uğruna doğamızı talan etmek isteyen bu zihniyete karşı büyük mücadele vereceğiz” dedi. Aygun, ilk günkü nöbette, ağacı kesmek isteyen Cengiz İnşaat’ın elemanlarına engel olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Suçüstü yaptık. Ağaç kesilmek üzereyken durumu önlemeye çalıştık. Gerçekten çok üzgünüz. Asırlık ağaçlar, basit bir testere ile yüzyıllık hayatını kaybediyor. Kaybeden doğamız, kaybeden havamız, kaybeden ciğerlerimiz, kaybeden yarınlarımız. İşçiler ise yol açmak için odun kestiklerini, ağaçların odun olduğunu savunuyor. Büyük bir vurdumduymazlık ile karşı karşıyayız. Bu düzen böyle gitmez. Herkesi bu katliamı önlemek için harekete geçmeye çağırıyoruz."