CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediyelerin, portör muayenesi konusunda tekrar yetkilendirilmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Milletvekili Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesinin yayımlandığını hatırlatarak, durumun hem düşündürücü hem de vahim olduğunu belirtti.

CHP'li Gürer, 1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre, gıda ve gıda üretimine yönelik ya da tüketim noktalarında çalışanlarla ilgili portör muayenesi, akciğer filmi gibi zorunlulukların olduğunu, bunların tabip tarafından takip edildiğini ve burada çalışan kişilerin sağlığını sürekli kontrol altında tutan, üç ayda da bir denetimi gerektiren bir düzenleme olduğunu hatırlattı. Milletvekili Gürer, 2011 yılında çıkarılan kanun ve 2013 yılında çıkarılan yönetmelikle portör muayenesi ve akciğer filmi kontrolünün kaldırıldığını dile getirdi.

Buradaki yetkinin, işletmelere bırakıldığını ifade eden Gürer, gıda işletmeleri ve turizm sektörlerinde çalışanların mutlak suretle yeniden portör muayenesinin, akciğer filmi çekiminin sağlanmasının ve belediyelerin bu konuda yetkilendirilmesinin gerektiğine dikkati çekti.

Ömer Fethi Gürer, gıdanın, milli güvenlik kadar önemli olduğuna işaret ederek, "Savaşların yaygınlaştığı, kuraklığın oluştuğu, mevsimsel değişimlerin yaşandığı bu süreçte üretimle ilgili sorunların yanı sıra tüketimle ilgili de sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun bir nedeni de ülkemize gelen 10 milyon civarındaki göçmenin gıda işletmelerinde, restoranlarda, turizm işletmelerinde çalışıyor olmasıdır. Bunların sağlıklarıyla ilgili, ekonomik anlamdaki sorunlar ve göçle gelenlerin insani anlamda bedensel durumları tetkike ihtiyaçtır. Bu nedenle bir an önce içinde bulunduğumuz koşullar da dikkate alarak çalışılan alanın gıdaya yönelikse gerek üretimde gerekse tüketimde çalışanlara yeniden 1930 yılında düşünülen uygulama tekrar getirilmelidir." diye konuştu.