CHP Meriç İlçe Olağan Kongresi’nde Ali Çetin ilçe başkanı seçildi. Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, “Hedefimiz Cumhuriyet’i koruyarak halkın iktidarını kurmak,” diyerek yeni yönetime başarılar diledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Meriç İlçe Olağan Kongresi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Okan Gaytancıoğlu’nun divan başkanlığını yaptığı kongrede, Ali Çetin CHP Meriç İlçe Başkanı seçildi. Kongreye, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

İl Başkanı Harika Taybıllı, kongrede yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz bellidir: Cumhuriyetimizi koruyarak halkın iktidarını kurmak. Bu yolda kararlılıkla çalışacağız. Meriç’te vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz” diyerek yeni yönetime başarılar diledi.

YENİ BAŞKAN ÇETİN’DEN KARARLILIK MESAJI

CHP Meriç İlçe Başkanı seçilen Ali Çetin, teşekkür konuşmasında, “Parti çalışanlarımızla birlikte her bir vatandaşa ulaşacağız, taleplerini dinleyeceğiz ve CHP’nin sesini Meriç’te daha gür duyuracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek hedeflerini açıkladı.

Ali Çetin’in başkanlığındaki yeni yönetimde; Kenan Akın, Münevver Berk, Mesut Can Çatan, Hüseyin Elgün, Saadet Er, Hasan Kesici, Ahmet Özdemir, Çetin Özlem Şengün, Murat Topal ve Erdem Yılmaz yer aldı.

İl Delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Feridun Aydın, Süleyman Balcı, Münevver Berk, Mesut Can Çatan, Ali Çetin, Hamza Olcay Erhan, Hasan Karaca, Ferahim Kaya, Hüseyin Kırgın, Hasan Taşkın, Ali Tuna, Özcan Tunç, İbrahim Yılmaz, Niyazi Yoldaş, Ersöz Zümbül.

Kongre, yeni yönetim kurulu üyeleri ve partililerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.