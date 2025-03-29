CHP, İstanbul Maltepe’de Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto ve erken seçim mitingi gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Maltepe’de Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu protesto ve erken seçim mitingi yapılıyor.

CHP öncülüğünde yapılan mitinge, Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Sol Parti katılıyor.

Mitingde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bizler farklı düşünebiliriz ama vatan sevgisinde biriz. Bir tarafımız sol, bir tarafımız halktan yana milliyetçi, bir tarafımız demokrat, adaletten yana. Biz bu toprağın hamuruyuz ve artık bu ülkeyi karanlığa teslim etmeyeceğiz. Vicdanlar sızlıyor, hukukun gözü artık bağlı değil, gözünü açmış, kimi görmek istiyorsa ona görüyor. Bir belediye başkanı değil, umut cezalandırılıyor. Bu bir kişinin değil halkın davası. Biz susmayacağız." İfadelerini kullandı.

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