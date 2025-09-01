CHP Keşan İlçe Başkanlığı için yapılan delege seçimleri ilçe merkezinde tamamlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Seçimlerde Anıl Çakır’ın başkanlığını yürüttüğü Beyaz Liste ile Doruk Sarmış’ın liderliğindeki Kırmızı Liste yarıştı.

Beyaz Liste, özellikle İspat Cami (222 oy, 41 delege) ve Yukarı Zaferiye (193 oy, 30 delege) mahallelerinde yüksek destek aldı. Toplamda 1.017 oyla 128 delege kazandı.

Kırmızı Liste ise Aşağı Zaferiye (166 oy, 39 delege) ve Büyük Cami (116 oy, 25 delege) mahallelerinde öne çıktı. Ancak Mustafa Kemal Paşa ve Yeni Mescit mahallelerinde delege çıkaramayan liste, toplamda 824 oyla 64 delegede kaldı.

BEYAZ LİSTE;

Aşağı Zaferiye Mahallesi: 137 oy

B.Cami Mahallesi: 107 oy

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi: 104 oy- 12 delege

Yeni Mescit Mahallesi: 169 oy- 6 delege

Cumhuriyet Mahallesi: 117 oy-14 delege

Yeni Mahalle: 115 oy- 25 delege

İspat Cami Mahallesi: 222 oy- 41 delege

Yukarı Zaferiye Mahallesi: 193 oy-30 delege

Beyaz Liste 1.017 oy alırken, toplam 128 delege kazandı.,

KIRMIZI LİSTE:

Aşağı Zaferiye Mahallesi: 166 oy-39 delege

Büyük Cami Mahallesi: 116 oy-25 delege

Yeni Mahalle: 101 oy

Cumhuriyet Mahallesi: 83 oy

İspat Cami Mahallesi: 202 oy

Yukaruı Zaferiye Mahallesi : 156 oy

Kırmızı Liste toplamda 824 oy alarak toplam 64 delege kazandı.

Kırmızı Liste, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Yeni Mescit Mahallesi’nde delege listesi çıkarmadı.