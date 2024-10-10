CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Gar’ı önünde yaşanan terör saldırısında katledilen 103 yurttaşımızı yayımladığı mesajla andı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, Ankara Tren Gar’ı önünde yaşanan terör saldırısında katledilen 103 yurttaşı mesajla andı.

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, 10 Ekim'in direnişin simgesi olduğunu belirterek, "Barış ve kardeşlik için mücadele eden tüm insanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz.” dedi.

Başkan Çakır, 10 Ekim 2015'te yaşanan insanlık dışı terör saldırısında kaybettiğimiz canların milletin vicdanında derin yaralar açtığını, hafızalarda silinmez izler bıraktığını belirtereki "Bu kara gün, bize bir kez daha kardeşliğimizin ve bir arada yaşama irademizin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu acı olayda hayatını kaybeden 103 yurttaşımızı rahmetle anıyor, yaralanan kardeşlerimize bir kez daha şifa diliyoruz. Adaletin, demokrasinin ve insan haklarının her daim yanında durarak, bu karanlık günlerin bir daha yaşanmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.