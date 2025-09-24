İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK’nın onayına rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi’nin mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle durdurulmasını talep etti. Valilik ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazılan müzekkereyle kongre belirsizliğe girdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de “Bu, vesayet rejiminin örneğidir” diyerek sert tepki gösterdi.İSTANBUL - ANKARA (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi, saatler kala yargıdan gelen bir kararla durduruldu.

Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde yapılacak Özgür Çelik’in tek aday olarak yeniden il başkanlığına aday olduğu genel kurul, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 9 Eylül’deki “yapılabilir” kararına rağmen iptal edildi. Kongre, iptal talebine karşın başladı. Kongre devam ederken, kapıya heyet geldi.

Söz konusu karar, CHP’nin İstanbul ilçe kongreleri ve il kongresi sürecini belirsizliğe sürükledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025’te verdiği tedbir kararının hâlâ geçerli olduğunu belirterek, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere gönderdi.

Mahkeme yazısında, “Tedbir kararı istinaf sürecine gitmemiş olup güncel ve geçerlidir. Kongrenin yapılması mahkeme kararına aykırıdır, çalışmalar durdurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

MURAT EMİR: BU, CHP'YE DEĞİL, DEMOKRASİYE DARBEDİR

Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 12'nci toplantısı için TBMM'de bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, burada düzenlediği basın toplantısında İstanbul kararına sert tepki gösterdi.

Grup Başkanvekili Emir, “Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. YSK yetkili merciyken, bir hukuk mahkemesinin bu yetkiyi gasp etmesi kabul edilemez. Bu, CHP’ye değil, demokrasiye darbedir” dedi. Emir, partinin YSK’ya itiraz edeceğini ve süreci yargıya taşıyacağını belirtti.

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MYK’sı da acil toplandı; kararın “hukuken yok hükmünde” olduğu savunuldu.