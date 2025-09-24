Kosova’nın Prizren kentinden gelen Prizrenli Demirciler (Rom Topluluğu) ve Bayraktar Ailesi, Ahilik Haftası dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti.

KONYA (İGFA) - Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Konya’ya gelen heyet, Osmanlı döneminden miras kalan ve yüzyıllardır korunan sancakla ilgili yürüttükleri çalışmalarla özel bir öneme sahip olan Konya’da, Başkan Kılca ile bir araya geldi.

Kosova’nın Prizren kentinden gelen Prizrenli Demirciler ve Bayraktar ailesi, Osmanlı döneminde atların nallarını ve kılıçlarını tamir ederek orduya yaptıkları hizmetler karşılığında hediye edilen ve yüzyıllardır korunan sancakla tanınıyor. Bayraktar Ailesi ise bu sancak geleneğini nesiller boyu yaşatan aile olarak heyette yer aldı.

Karatay Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Durmish Aslano Dernek Başkanı Fatmir Menekshe, Entelektual Kültür Derneği Başkanı Hysni Oylangji, PREBK Rom Partisi üyeleri ve Roman kültür aktivistleri katıldı.

KILCA: GÖNÜL BAĞIMIZ KOPMADAN DEVAM EDECEK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Prizren’den gelen misafirleri Konya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Balkanlar’da yürütülen projelerle gönül bağlarının güçlendiğini dile getiren Kılca, “Prizren’den gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bizler Balkanlar’da birçok proje yürütüyor ve destek veriyoruz. Bu ziyaret de gönül köprümüzün bir parçasıdır. İnşallah bu gönül bağı hiç kopmadan devam edecek.” dedi. Başkan Kılca, Osmanlı ve Selçuklu mirası olan sancağı yüzyıllardır muhafaza eden Bayraktar Ailesi’ne teşekkür etti. ‘Bayraktar Ailesi asırlardır bu emaneti yaşatıyor. Bizleri unutmamışlar; biz de onları unutmadan bu gönül bağını güçlendirerek gelecek nesillere miras bırakacağız’ diyen Kılca, Balkanlar’daki kültürel mirasa dikkat çekti.

Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Balkanlar’da Osmanlı döneminden miras kalan çok sayıda eser bulunuyor. Bunların bir kısmı somut ve görsel, bir kısmı ise kültürel değerlerdir. Bu miraslara sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün burada ahilik geleneğini yaşatan esnafımızı ve vatandaşlarımızı görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu buluşmanın, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.”

FATİH KEMİK: TARİHİ BAĞLARIMIZ GÜÇLENİYOR

Orduya yaptıkları hizmetlerden ötürü ecdadın hediye ettiği sancağın çıkış yeri olan Konya’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Dr. Fatih Kemik, ziyaretin tarihi bağların güçlendirilmesine vesile olduğunu söyledi.

Fatih Kemik, konuşmasında şunları aktardı; “Ecdadın yüzyıllar önce buradaki görevlerini başarıyla yerine getiren kardeşlerimize hediye ettiği sancak vesilesiyle bugün buradayız. Kosova Prizren’de kökeni tam olarak bilinmeyen bu sancak, orduya yaptıkları hizmetler karşılığında kendilerine takdim edilmiş; atlarının nallarını ve kılıçlarını tamir etmişler. Bayraktar Ailesi ve Prizrenli Rom topluluğu bu sancağı yüzyıllardır koruyor. Sancağın çıkış yeri Konya’dır ve günümüzde de aynı işlevini sürdürmektedir. Ecdad, irtibatların kopmaması için bu hediyeyi vermiştir. Bugün sancakla doğduğu yerde, Konya’da bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel buluşma için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya şahsım ve heyet adına teşekkür ediyorum.”