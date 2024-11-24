Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin 35. Kuruluş yıl dönümü etkinliği ve 2024 Yılı Ödül Töreni’nde gazetecilik mesleğine olduğu kadar daha adaletli bir yaşam mücadelesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilecek ödüller belli oldu.BURSA (İGFA) - ÇGD Bursa Şubesi’nin Danışma ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan jüri, 9 kategoride 10 ödül verilmesini kararlaştırdı.

13 Aralık Cuma gecesi Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu’nda yapılacak törenle ödüllerini sahiplerini bulacak.

Buna göre; ödüle layık görülen kişi ve kurumlar şöyle:

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Basın Dayanışma Ödülü: Şule Aydın / Tımarhane

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Basın Özgürlüğü Ödülü: Açık Radyo

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Genç Kalemler Ödülü: İrem Güner

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Spor Ödülü: Türkiye Briç Kadın Milli Takımı

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Eğitim Ödülü: LÖSEV Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü ve Mudanya Üniversitesi

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Çevre Ödülü: İnegöl Altın Madenine direnen köylüler: Eymir, Sülüklügöl, Kurşunlu, Süpürtü, Babaoğlu, Küçükyenice köylüleri

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Kent Kültürüne Katkı Ödülü: Alper Can/Bursa Okulu

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Araştırma Ödülü: Ekrem Hayri Peker

• ÇGD Bursa Şubesi 2024 Yılı Hukuk Ödülü: İsias Davası / Deprem sonrası yakınlarını kaybedenlerin hak arayışı mücadelesi