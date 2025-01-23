Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 527 sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları açıklandı.ANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi.

İşe yerleştirme ile ilgili takvim de bakanlığın internet sitesinden duyuruldu.

27 Ocak 2025’te başlayacak evrak teslimi 31 Ocak 2025’te sona erecek.

Yeni göreve başlayacak personelin, Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü'ne şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

İşe giriş işlemleri ile ilgili evrakların detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz