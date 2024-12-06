Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çevre koruma harcamaları 2023'te yıllık bazda yüzde 56,8 artışla 224,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çevre koruma harcamaları 2023'te yıllık bazda yüzde 56,8 artışla 224,6 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı. Çevre koruma harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56,8 artarak toplam 224,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 5,1'i ise hanehalkları tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 14,7'si atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 8,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 5,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 2,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 5,6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları 38,2 milyar TL olarak gerçekleşti

Bir önceki yıla göre yüzde 14,9 azalarak toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 77,5'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 22,5'i ise genel devlet ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 0,85 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2022 yılında yüzde 0,95 iken 2023 yılında yüzde 0,85 olarak gerçekleşti.

