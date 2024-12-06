Dünya’nın 5 büyük turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) Bayburt Stant açacak.

Bayburt Valsi Mustafa Eldivan İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'n de bu yıl 28. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım için çalışma toplantısı yaptı.

Tarih ve kültür şehri Bayburt'umuzun, 95 ülkeden yaklaşık 30 bin katılımcıya tanıtılacağı 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'n de bu yıl 28. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT 2025) hazırlık toplantısı Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.