Bu yıl 25.’si düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın ilk gününde Mersin Spor Kulübü, Petkimspor’u 86-80 mağlup ederken; ikinci maçta ev sahibi TOFAŞ, Trabzonspor Basketbol’u 90-80'lik skorla yenmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda heyecan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 25.’si gerçekleştirilen organizasyonun açılış maçında Mersin Spor Kulübü, Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Mersin ekibi parkeden 86-80’lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçları öncesi son prova niteliğini taşıyan turnuvada günün ikinci karşılaşmasında ise ev sahibi TOFAŞ, Trabzonspor Basketbol ile kozlarını paylaştı. Maça Alex Perez, Hugo Besson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler ilk basketlerini Yiğitcan Saybir’in üçlüğüyle bulurken, ilk çeyrek 23-23 eşitlikle sonuçlandı. Soyunma odasına 39-44 geride giren Bursa ekibi, Alex Perez, Marek Blazevic ve Hugo Besson’u sayılarıyla üçüncü çeyrek başında öne (49-48) geçerken, son periyoda 53-61 Trabzonspor üstünlüğüyle geçildi.

Son çeyrekte Özgür Cengiz ve Joe Thomasson’un etkili oyunuyla müthiş bir geri dönüşe imza atan TOFAŞ, Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson’dan da skor katkısı alarak parkeden 90-80 galip ayrıldı.

Trabzonspor karşısında TOFAŞ’ta Alex Perez 14 sayıyla en skorer isim olurken; Yiğitcan Saybir, Maxwell Lewis ve Hugo Besson 13’er sayı; Marek Blazevic 11 sayı ve Özgür Cengiz 10 sayıyla karşılaşmayı çift hanelerde tamamladı. Kaptan Tolga Geçim sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giymedi.

25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nın final günü karşılaşmaları 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk maçında saat 14.30’da Trabzonspor Basketbol, Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Adından günün ikinci mücadelesinde ise TOFAŞ Basketbol Takımı, Aliağa Petkimspor’u ağırlayacak. Organizasyonun bilet satışları Biletix.com’dan gerçekleştirilirken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi final günü saat 11.00’den itibaren açık olacak. Turnuvada tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.