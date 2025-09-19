Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2025, teknoloji tutkunlarına kapılarını açtı. 565 binden fazla takım ve 1,1 milyon yarışmacı başvurusuyla bugüne kadarki en yüksek katılıma sahne olan festival, 21 Eylül’e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bilim atölyeleri, hava gösterileri, yenilikçi mühendislik projeleri ve milli savunma teknolojilerinin öne çıktığı etkinlikte, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) takımları da Kahramanmaraş’ı temsil ediyor.

Üniversiteyi Elektromobil Takımı (Elektrikli Araç Yarışması), Kama Dikey İnişli Roket Takımı (Roket Yarışması), Alya UAV Takımı (İnsansız Hava Aracı Yarışması) ve AVCHSS Takımı (Hava Savunma Sistemi Yarışması) temsil ediyor.

KSÜ’lü öğrenciler, farklı mühendislik alanlarında geliştirdikleri projelerle hem teknolojik üretime katkı sağlıyor hem de üniversitenin bilimsel vizyonunu ulusal platformda tanıtıyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan öncülüğünde danışman akademisyenleriyle festivalde güçlü bir şekilde yer alan KSÜ takımları, milli teknoloji hamlesinde kentin gururu oldu.