Kitre, Çayıryolu, Çiftetaş, Salyazı, Oruçbeyli köyleri ve Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı bazı köylerden çiftçiler traktörleri ile Sünür Ovasında bir araya gelerek arazilerinin sulanamasının yetersizliğini protesto ettiler, DSİ ve Sulama Birliğini göreve çağırdılar.

Çayıryolu ile Salyazı arasındaki yolu trafiğe kapatan çiftçiler yaklaşık 1 saat boyunca bu eylemlerini sürdürdüler. Onlarca traktörün kapladığı alanda açıklamada bulunan çiftçiler, çözüm bulamadıkları için böyle bir protestoya mecbur kaldıklarını belirttiler.

Çifçilerden biri, "İflasın eşiğine geldik, bayağı bir zararımız var. yoncadan bahsedecek olursak 500 balya alıyorduk, şimdi 150 balya ile çıkacağız" dedi.

Bir diğeri, "Pancarlar bitik halde. 7 ton pancar alıyordum, 1 ton pancar alamayacağım. Burada sulama birliklerinde tecrübeli çalışan eleman yok. İki kişi var, çaba gösteriyorlar ama yetişemiyorlar. Bir vana kırıldı, biz kaynak yapıp götürdük. Adamlar gelip ekskavatörle açtılar. Bizim bu mağduriyetimizin görülmesi lazım. Suyu açmak için bir hafta beklenir mi, boru patlıyor, yedek boru yok, vana kırılıyor, yedek vana yok" diye konuştu.

Ovada 24 saat çözüm sunan bir ekibin olması gerektiğine değinen bir başka vatandaş ise, "Ani müdahale ekibi kesin olması lazım. Bu ovanın kartlı sisteme geçmesi lazım. Demirözü'nde, Rüştü'de su sorunu yok ama Çayıryolu-Salyazı arası köylerinin mağduriyeti çok büyük. Mart ayında ödemelerimiz başlıyor, nasıl ödeyeceğiz, kara kara onu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.