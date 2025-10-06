Arıcılıkla ilgilenen üreticiler için merakla beklenen destek başvurularında son tarih 7 Kasım Cuma olarak duyuruldu.

Destek Başvuruları Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Başvurular için belirtilen kanallar şu şekilde:

Birlik Üyeleri: Başvurular, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla yapılabilecek.

Birlik Üyesi Olmayanlar: İl ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yetkililer, arıcılık sektörüne katkı sağlayacak bu destekleme programının önemini vurgulayarak, üreticilere belirlenen tarihe kadar gerekli başvuruları eksiksiz yapmaları yönünde uyarıda bulundu.