Letgo, kullanıcı hikayeleriyle tüketicilere eşyalara değil, eşyalarla yaşayacakları hikayelere odaklanmaları gerektiğini hatırlatarak letgo'yu zengin deneyimlerin anahtarı haline getirmeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - letgo, Ekim ayında yayına giren yeni iletişim kampanyasıyla ikinci elin değerini ve bilinçli tüketimin önemini vurguluyor. Marka, yeni sloganı “letgo’yla kazan, hayallerini yaşa” ile ikinci elin sunduğu fırsatları keşfetmeye çağırıyor.

letgo CEO’su Yonca Ulusoy, yeni iletişim kampanyası hakkında şöyle konuştu: "Tüketicilerin 'sıfır alma' tercihini sorgulayarak ikinci el alışverişi sadece ekonomik bir seçenek olarak değil, aynı zamanda daha akıllı, özgür ve deneyim odaklı bir yaşam tarzının sembolü olarak konumlandırıyoruz."

letgo kullanıcılarının gerçek deneyimlerinden ilham alan filmler, akıllı alışveriş seçimlerini insanların hayalleriyle buluşturuyor. Bir yanda “sıfır” alışveriş kararlarıyla daralanlar, diğer yanda aynı ürünü letgo’dan alarak hayallerine yer açanlar… Kampanya, ikinci elin aslında yeni bir fırsat olduğunu ve daha keyifli bir hayatın kapılarını araladığını esprili bir dille anlatıyor.

Filmlerde kullanılan ürünlerin letgo'dan satışa sunulmasıyla reklamın mesajı bir kez daha destekleniyor: İkinci el alışveriş, eşyalara ikinci bir hayat verirken yeni sahiplerinin hayallerini de gerçeğe dönüştürüyor. Birkaçı, filmler daha tüketiciyle buluşmadan satılan bu ürünlere gösterilen ilgi, ikinci elin değerini bir kez daha kanıtlıyor.

4 filmden oluşan reklam serisinin ilk filmi