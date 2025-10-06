Son dönemde hızla artan sertifikasız modifikasyon uygulamalarına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun ciddi bir trafik güvenliği riski doğurduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Çin menşeili ucuz parçaların e-ticaret yoluyla kontrolsüz şekilde Türkiye’ye girmesinin hem sektör hem de tüketiciler açısından büyük tehdit oluşturuyor.

Otomotiv yedek parça distribütörlerinden Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, son 2-3 yılda durumun kritik seviyelere ulaştığını belirterek, bugün trafikte standart dışı modifikasyonlu araçlarla karşılaşanın artık olağan hale geldiğini söyledi. "Tablet büyüklüğündeki multimedya ekranları araç elektronik sistemlerini bozuyor, direksiyon ve hava yastığı mekanizmalarının sağlıklı çalışmasını engelleyebiliyor" diyen Aşçı, "Kalitesiz LED ampuller karşı şeritteki sürücülerin gözünü alıyor, egzoz sistemleri ise gürültü kirliliğini artırıyor.Pick-up ve arazi araçlarında standart dışı süspansiyon yükseltme kitleri, tampon eki uygulamaları hızla artıyor. Tüketiciler internet üzerinden sipariş ettiği parçayı hiçbir teknik bilgi almadan, sadece fiyata bakarak satın alıyor. Ertesi gün takıyor ve trafikte kullanmaya başlıyor. Bu sadece ekonomik bir kayıp değil, doğrudan can güvenliği meselesi" diye konuştu.

"Tabiri caizse ucuz etin yahnisi yenmez" diyen Aşçı, "5 bin TL’lik sertifikasız bir süspansiyon kiti ile 30 bin TL’lik TÜV onaylı kit arasında yalnızca fiyat farkı yok. Güvenlik, dayanıklılık ve performans farkı da dağlar kadar. Tüketici, bunu ancak sorun yaşadığında fark ediyor" dedi.

Mevcut araç muayene sisteminin, bu kadar çeşitli ve karmaşık modifikasyonları tespit edemediğini belirten Aşçı, özellikle elektronik modifikasyonların görünürde standart olan araçlarda da kritik güvenlik riskleri barındırdığını söyledi.

SEKTÖRDEN ACİL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Saim Aşçı, sorunun yalnızca bireysel kullanıcıları değil tüm sektörü ilgilendirdiğini belirterek acil çözüm önerilerini şöyle sıraladı: