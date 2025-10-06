Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen NASA Space Apps Challenge’da gençler, uzay ve dünya problemlerine çözüm üretmek için 48 saat boyunca ekipler halinde çalıştı.MERSİN (İGFA) - Bu yıl da NASA Space Apps Challenge kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük hackathonu, Tarsus Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

NASA tarafından her yıl dünya genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte, katılımcılar gerçek dünya ve uzay problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmek için kıyasıya yarıştı.

48 saat süren hackathonda, yazılımcılar, tasarımcılar, mühendisler, bilim insanları ve teknoloji meraklıları ekipler halinde çalışarak, NASA’nın bu yıl belirlediği 19 farklı zorluk (challenge) arasından seçtikleri konulara özgün projeler ürettiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üçüncü kez ev sahipliği yaptığı hackathonda katılımcılara konaklama, çalışma alanı ve yemek desteği ayrıca iletişim ve organizasyon sağlayarak gençlerin teknoloji üretimine katkıda bulunmalarını teşvik etti.

Etkinliğe katılan gençler, 48 saat boyunca hem kod yazdı hem de fikir geliştirme, tasarım ve sunum süreçlerinde birlikte çalışarak takım ruhunu pekiştirdi. Yarışma sonunda geliştirilen projeler, NASA mühendisleri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

NASA Space Apps Challenge nedir?

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanında binlerce katılımcıyı bir araya getirerek uzay, çevre, teknoloji ve insanlık adına yenilikçi fikirlerin doğmasına zemin hazırlayan bir yarışma. Bu yarışmada her yıl belirlenen challenge üzerinden katılımcılar kendilerine uygun olanı seçerek yeni çözüm önerileri ve projeler geliştiriyor. NASA’ya gönderilen projelerden en çözümcül ve inovatif olanlar NASA mühendisleri tarafından değerlendirilerek ödüllendiriliyor.