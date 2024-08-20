Vatandaşların yaşam alanlarında huzur ve güven ortamını sağlamak üzere denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından insanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik başlatılan denetimlerde birçok dilenci yakalandı.

Belediyemize getirilen dilencilerin kimlik sorgulamaları yapılarak Kabahatler Kanunu’na göre haklarında işlem yapıldı. Dilencilerin üzerinden çıkan yüklü miktarda paraya ise el konuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerine periyodik olarak devam edecek.