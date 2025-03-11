Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün genç futbolcuları grubunu namağlup şampiyon olarak tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla birlikte ‘Spor Kenti’ kimliği kazanan ve birçok branştan çok sayıda sporcu yetiştiren Çayırova Belediyesi, genç futbolcularla büyük başarı elde etti.

Bu sezon Kocaeli U-15 Ligi O Grubunda mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-15 Futbol Takımı, 14 maçta 14 galibiyet alarak, grubunu namağlup şampiyon olarak tamamladı.

14 maçta attığı 60 gole karşın kalesinde sadece 4 gol gören genç futbolcular, 42 puan topladı.

Elde ettiği bu başarıyla grubunda şampiyon olan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü u-15 Futbol Takımı, Türkiye şampiyonasında Kocaeli’ni temsil edecek 5 takımdan biri olmak için Play-Off maçlarına çıkacak.

Genç futbolcuların başarısını kutlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, namağlup şampiyonluğu kutlarken, "Hedef Türkiye Şampiyonası" mesajı verdi.