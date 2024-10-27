Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 8. hafta karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe Koleji’ni ağırlayan Çayırova Belediyesi, mücadeleyi 80-69 kazanarak, iyi gidişatını sürdürdü.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 8. haftasında 7. galibiyetine imza attı. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Çayırova Belediyesi, iç sahada namağlup unvanını sürdürdü.

Dün Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Koleji Novotel’i ağırlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, müsabakadan 80-69’luk galibiyetle ayrıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de salondan takip ettiği maça, temsilcimiz Diante Watkins, Hamit Sezaver, Ali Efe Barış, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı.

Maç öncesinde TUSAŞ’ta yaşanan hain saldırıda şehit düşen kahramanlarımız ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Maça her iki takım da tempolu başlarken, ilk çeyreği Çayırova Belediyesi 21-19 önde kapattı. İkinci periyotta da Eray Aydoğan’ın kenardan gelerek yaptığı katkıyla üstünlüğünü koruyarak devam eden Çayırova Belediyesi, soyunma odasına 43-39 önde girdi.

İKİNCİ YARI DAHA İYİ HÜCUM

Devre arasından daha iyi dönen temsilcimiz Çayırova Belediyesi, seyircisinin de desteğini arkasına alarak hücumda üretkenliğini artırdı ve son periyoda 59-55 önde girdi. Dördüncü çeyrekte dış atışlarda daha yüzdeli oynayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel’i 80-69 mağlup etti. Ligde 8 maçta 7 galibiyet alan Çayırova Belediyesi, üst üste de 6. maçından da zaferle ayrıldı.

Öte yandan Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle Eray Aydoğan olurken, Diante Watkins’in 17 ve Ali Efe Barış’ın 9 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ligde ikinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, 9. haftada Çağdaş Bodrumspor’a konuk olacak.