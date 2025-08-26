Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan onlarca öğrenci, dün açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından hayallerindeki üniversitelere kavuşmanın heyecanını yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok çalışmayı hayata geçiren Çayırova Belediyesi, ilçede üniversite sınavına hazırlanan gençlere, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde kurs imkanı sunuyor.

Bütün bir yıl boyunca burada sınava hazırlanan gençler, dün açıklanan sonuçların ardından yerleştikleri üniversiteleri öğrendiler.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan 100 Çayırovalı gençten, 85’i üniversite hayallerine kavuştu.

ÖNEMLİ BÖLÜMLERE YERLEŞTİLER

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde sınava hazırlanan gençler, hukuk, özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, yönetim bilişim sistemleri, İngilizce İşletme, matematik öğretmenliği, psikoloji, görsel iletişim tasarım, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, gıda mühendisliği, uluslararası ilişkiler, iktisat, şehir ve bölge planlama, moleküler biyoloji ve genetik gibi bölümlere yerleşerek, Türkiye’nin önemli üniversitelerinde eğitim hayatlarını sürdürecekler.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Üniversiteyi kazanan gençlerimizi tebrik ediyor, eğitim-öğretim hayatları boyunca başarılar diliyorum” dedi.