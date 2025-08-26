Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi, 2025 yılı hasat döneminde üretilen 4 bin 500 ton II. Ürün Mahsul Mısır Hasılı’nı (Silajlık Mısır) açık artırma usulüyle satışa çıkaracağını duyurdu. İhale, 2 Eylül 2025’te Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı hasat döneminde üretilen 4.500 ton II. Ürün Mahsul Mısır Hasılı’nı (Silajlık Mısır) satmak üzere ihale düzenleyeceğini Resmi Gazete’de ilan etti.

İhale, 2 Eylül 2025 Salı günü saat 14:00’te Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Türkgeldi Tarım İşletmesi’nde açık artırma usulüyle yapılacak.

İhaleye katılım olmaması veya tekliflerin uygun bulunmaması durumunda, 9 Eylül 2025 Salı günü aynı saatte pazarlık usulüyle tekrarlanacak.