Ordu Büyükşehir Belediyesi Çamaş’ta bulunan 4,1 km uzunluğundaki grup yolunu asfalt ile buluşturdu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların güvenli, konforlu ve modern yollara kavuşması için çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri Çamaş ilçesi Hisarbey, Gümüşlü Mahallerinde bulunan 4,1 km grup yolunu asfaltla buluşturuldu. Yol aynı zamanda Akköy ve Akpınar Mahallerine de hitap ediyor.

Yıllardır bozuk ve ulaşımda sıkıntılara yol açan güzergah, yapılan asfalt çalışması ile modern bir yapıya kavuştu.

BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun hizmete açılması bölgede yaşan mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyet ile karşılandı.

Yapılan çalışmalar dolayısıyla Başkan Güler’e teşekkür eden Gümüşlü Mahalle Muhtarı Muhammet Koç ve mahalle sakinleri şöyle konuştular:

“Yolumuz baya bozuk ve bakıma ihtiyacı vardı. Yolumuz asfaltlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mahallemiz refaha ve huzura kavuştu.”

6,5 YILDA 67,52 KM YOL

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yılı aşkın süredir Çamaş ilçesinde toplam 67,52 km yolu modern bir yapıya kavuşturarak ulaşımda büyük bir dönüşüm sağladı.