Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü tenis takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde kadınlarda Türkiye birincisi, erkeklerde Türkiye ikincisi oldu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, tüm branşlarda başarılarını sürdürüyor. Büyükşehir'in tenis takımı, Anadolu Yıldızlar Ligi’nde kadınlarda Türkiye birincisi, erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Trabzon’u sporun her alanında ileriye taşımak için desteklerin ve çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, “Sporcularımız, teniste büyük başarı gösterdiler. Şehrimizin her organizasyonda ve sporun her branşında dereceler elde etmesi göğsümüzü kabartıyor. Anadolu Yıldızlar Ligi’nde büyük başarı gösteren sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” denildi.