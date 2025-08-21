Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, 2025-2026 sezonu forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının henüz imzalanmadığını duyurdu. Yeni Malatyaspor deplasmanında takım, “TEKSAS” yazılı formayla sahaya çıkacak.BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu için forma göğüs sponsorluğu konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Başkan Çelik, ligin ilk maçı olan Yeni Malatyaspor deplasmanında takımın, Türkiye’nin en büyük taraftar grubu “TEKSAS” yazılı formayla mücadele edeceğini duyurdu.

https://twitter.com/EnsCelik16/status/1958529692702552300

Başkan Çelik, önümüzdeki hafta oynanacak ilk iç saha maçına kadar bir firmayla forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Mevcut durumu tüm kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.