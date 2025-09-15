Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında, Bursa’nın göl ve göletlerine 2 milyon 182 bin sazan balığı yavrusu bırakılacak. Çalışma, iç sulardaki balıkçılığı ve sportif avcılığı güçlendirmeyi, ekosistemi korumayı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, balıklandırma çalışmalarının su ürünleri sektörünü geliştireceğini ve atıl göletlerin üretime kazandırılacağını açıkladı.

Müdür Acar, vatandaşlara yavru balıkların korunması yönünde çağrı yaparak, “Doğal üreme döngüsü için balıkların en az bir kez üremesine fırsat verilmeli” dedi.

Bursa’nın doğal gölleri ve Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki göletlere bırakılacak balıkların proje ile sürdürülebilir balıkçılık ve ekosistem korunması açısından önemli adım olması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi proje ile son 5 yılda Bursa’ya 13,5 milyon balık kazandırıldığı öğrenildi.