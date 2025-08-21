Bursa’nın tarımsal üretimdeki öncü ilçesi Kestel, 10-13 Eylül 2025 tarihlerinde Sakarya’da düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na güçlü bir şekilde katılacak. Fuara Kestel'den bir çok üretici firma katılacak.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesi 15 bin dekarın üzerinde üretim alanları, 20’nin üzerinde türde sağladığı çeşitlilik, yıllık milyonlarca dış mekân süs bitkisi üretimi ve 10 bin kişiye yaklaşan istihdam gücüyle Türkiye’nin süs bitkileri sektörünün öncüsü konumunda.

Türkiye’nin yapraklı süs bitkisi ihtiyacının yüzde 60’ının Kestel’den karşılanıyor olması, bu başarının ulusal ölçekteki en somut göstergesi.

Söz konusu başarı, sadece rakamlarla değil; üreticisiyle, kooperatifleriyle ve belediyesiyle yan yana duran bir anlayışla mümkün oldu.

Kestel’de 300’ü aşkın üretici, kolektif üretim kültürü sayesinde kaliteyi ve güveni birlikte yükseltiyor.

Bugün Kestel markası; İtalya, Hollanda, İspanya, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya ihracat yaparak uluslararası pazarda güçlü bir aktör konumuna gelmiş durumda.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin gücü, toprağına emek veren üreticisinde ve birlikte hareket etme kültüründe yattığını ifade ederek, "Biz belediye olarak üreticilerimizin yanındayız; sadece desteklemekle kalmıyor, onlara uluslararası arenada yeni kapılar açmak için de çalışıyoruz. Tarım ekonomisini büyütmek, üreticinin alın terini dünyaya taşımak bizim için bir vizyon meselesi. Sakarya’daki fuar; ilçemizin tarımsal gücünü, üretici birlikteliğimizi ve ihracat vizyonumuzu daha geniş kitlelerle paylaşma fırsatı sunacak. Bizim için bu sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda Türkiye tarımının geleceğine katkı verme sorumluluğudur.Kestel hem belediyeciliğiyle hem de tarımsal gücüyle bambaşka bir başarı hikâyesi yazıyor" diye konuştu.