Gürsu Belediyesi gençlere ve çocuklara yönelik ilham veren projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bursa’nın ilk E- Ticaret Hackathonu, Gürsu Belediyesi ev sahipliğinde, Ericek Adrenalin Park’ta gerçekleştirildi. 100 gencin katıldığı etkinlikte 22 takım kıyasıya yarışırken ortaya harika fikirler ve yeni projeler çıktı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi’nin Genç Dijital Girişimcilik Akademisi Projesi kapsamında gelişen ve son günlerin en gözde teknolojik aktivitelerinden birisi olan hackathon etkinliği, Gürsu Belediyesi öncülüğünde Bursa’da ilk kez Gürsu’da düzenlendi.

Gürsu Belediyesi’nin verdiği eğitim ve uygulamalarla, iletişim, yazılım, pazarlama ve proje üretme becerilerini geliştiren gençler, sektördeki lider firmalara iş geliştirme olanağı da buluyor. Sektörün en kıymetli girdisi sayılan yeni proje fikirleri ve yeni öneriler için ise harekete geçen Gürsu Belediyesi Bursa’nın ilk E-Ticaret Hackathon’unda, 13-18 yaş arası 100 genci Gürsu’da buluşturdu.

22 takımın yarıştığı E-Ticaret Hackathon’u, “Kendini Keşfet, Sektörü Fark Et, Fırsatları Yakala” sloganıyla, sunulan konu başlıklarında, 24 saatlik maratonla hazırlanan projelerin kıyasıya yarışına sahne oldu.

GELECEĞİN E- TİCARET YÖNETİCİLERİ GÜRSU’DA YETİŞİYOR

Geleneksel ticaretin e-ticarete dönüştüğü günümüz ekonomi dünyasında müşteri memnuniyeti, sadakati, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi gibi konularda sürdürülebilirliği sağlayacak özgün ve yenilikçi iş fikirlerini geliştiren geleceğin e-ticaret yöneticileri keşfedildi.

Projeler; BTSO E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven, Comio Ajans Sahibi Mustafa Sönmezay, BTÜ Teknopark Müdürü Prof. Dr. Ayşe Çelik Bedeloğlu, Bursa Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sema Ay’dan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.Yapay zeka, derin ve makine öğrenimi, veri analitiği, nöro pazarlama, markalaşma başlıklarına odaklı grup çalışmaları yapıldı.

Gürsu Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde hayata geçirilen “Genç Dijital Girişimcilik Akademisi” geleceğin yeni e-ticaret yöneticilerini bekliyor.