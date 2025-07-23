Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü üyesi gençler, ‘Gülümseyen Gençlik’ programı kapsamında BESAŞ Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek ekmeğin fabrikadan sofraya kadar geçen tüm aşamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla düzenlenen ‘Gülümseyen Gençlik’ programı kapsamında ‘BESAŞ Üretim Tesisi’ne teknik gezi düzenlendi.

Gençlik Kulübü üyesi gençlerin katıldığı programla, gençleri üretim süreçleriyle tanıştırmak ve mesleki farkındalık kazandırmak amaçlanıyor.

Un ve hamur üzerinde birçok analizin yapıldığı laboratuvarı ve üretim alanlarını gezen gençler, BESAŞ’ın uzman ekipleri tarafından ekmeğin fabrikadan sofraya kadar geçen tüm aşamaları hakkında bilgilendirildi. BESAŞ’ta el değmeden üretim yapıldığına, halk sağlığı ile hijyenin en temel öncelik olduğuna tanıklık eden gençler, gezinin kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek Başkan Bozbey’e, Büyükşehir Belediyesi’ne, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ve BESAŞ’a teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde yerel ve ulusal ölçekteki birçok kuruma teknik ziyaretler gerçekleştirerek gençlerin daha fazla deneyim kazanmasını amaçlıyor.