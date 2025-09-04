Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştayı’nın raporu kitapçık olarak yayımlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Belediyeleri Birliği 400’ün üzerinde katılımcının katkılarıyla hazırlanan Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı raporu kitapçık halinde yayınlandı.

Bursa Belediyeler Birliği’nin, şehrin kamu kurumlarının ve sektör temsilcilerinin katılımıyla 8-9 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlediği ‘Kamusal Alanlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı raporu kitapçık halinde yayınlandı. 120’si akademisyen olmak üzere 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı çalıştayda elde edilen tüm bilgi, görüş ve önerilerin yer aldığı kitapçık, belediyelere, kamu kurumlarına ve ilgili bakanlıklara dağıtılacak.

TÜRKİYE’YE REHBER OLACAK

Çalıştayın ve sonrasında hazırlanan kitapçığın Bursa için değil, Türkiye'de kamu alanlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda atılacak adımlara ışık tutacak nitelikte olduğunu belirten Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çalıştayda iş sağlığı ve güvenliğine sadece yasal bir zorunluluk veya bireysel bir sorumluluk olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir görev olarak vurgulamıştık. Düzenlediğimiz etkinliğin bu farkındalığın artmasına katkı sağladığına inanıyoruz. İşte bu verileri kalıcı hale getirmek için hazırladığımız kitapçık alanında önemli bir rehber kaynak olacaktır. Bu vesileyle hem çalıştayımızda hem de bu değerli eserin hazırlanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.