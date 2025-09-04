IMMAT-2025’te madencilik sektörü çevresel ve ekonomik yönleriyle ele alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen MINEX – 11. Uluslararası Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen IMMAT – 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi, madencilik sektörünün teknik, çevresel ve ekonomik boyutlarını gündeme taşıdı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen kongrenin açılış oturumunda, Gazeteci-Yazar Meliha Okur, Ekonomi Politikaları Uzmanı Turgay Bozoğlu ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Emiroğlu “Madencilik ve Ekonomi” başlığı altında bir araya geldi.

“KATMA DEĞERLİ VE ŞEFFAF MADENCİLİK ŞART”

Meliha Okur, Türkiye’nin madencilikte çevreye duyarlı, yüksek teknolojiye dayalı ve insana yatırım yapan bir model benimsemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sadece maden çıkarıp satmak değil, katma değerli üretimle ülke ekonomisine güçlü katkı sunmak gerekiyor. Bu süreçte siyasetçiler kadar sivil toplum kuruluşlarına da görev düşüyor” dedi.

“GÜVENLİK KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR”

Ali Emiroğlu, madencilikte yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, geçmişteki ağır çalışma koşullarının yerini daha güvenli ve denetimli sistemlere bıraktığını ifade etti. “Artık 40 yıl öncesinin madenciliği yok. Havalandırma sistemlerinden toz bastırmaya kadar birçok alanda teknoloji ilerledi. Kazalar önlenebilir; iş sağlığı ve güvenliği tüm paydaşlar için kritik önemde” dedi.

“YEŞİL MADENCİLİK EKONOMİNİN YENİ YÜZÜ”

Turgay Bozoğlu ise madenciliğin sanayi, dış ticaret ve istihdamla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, “Enerji dönüşümüyle birlikte bakır, lityum, nikel gibi minerallere olan talep artıyor. Yeşil ekonomi aslında bir maden ekonomisidir. Artık madencilik sadece kârlılıkla değil, çevresel ve toplumsal etkilerle birlikte değerlendiriliyor” dedi.

Bozoğlu, Türkiye’nin hammadde ihracatçılığından katma değerli ürün üretimine geçmesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Birliği standartlarında çevre mevzuatı, Ar-Ge yatırımları ve etkin denetimlerle şeffaf ve sürdürülebilir madenciliğin mümkün olduğunu ifade etti.