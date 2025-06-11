Bursa’da orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen “Orman Benim” Orman Gönüllüleri Eğitimi Programı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda düzenlenen törenle başladı.BURSA (İGFA) - Törene Bursa Vali Yardımcıları Kadir Sertel Otcu ve Hulusi Doğan, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile birlikte çok sayıda eğitimci ve protokol üyesi katıldı.

Program, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğünün ana paydaşlığında yürütülüyor. Proje, orman yangınlarının insan kaynaklı sebeplerine dikkat çekerek, özellikle çocuklar ve aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyor.

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİYLE BAŞLIYOR

“Orman Benim” projesinin ilk aşaması olan “Eğiticilerin Eğitimi”, 11 Haziran’da Merinos AKKM’de başladı. Merkez ilçelerdeki okullardan seçilen gönüllü öğretmenler, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere katıldı. Bu öğretmenler, yangınların önlenmesi ve doğa bilincinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve becerilerle donatıldı.

12-13 Haziran tarihlerinde öğretmenler, kendi okullarında bu bilgileri meslektaşlarına aktaracak. Ardından, 16 Haziran’da Bursa’daki tüm okullarda ilk ders saatinde “Orman Benim” teması işlenecek. Öğrencilere ormanların korunması, yangınların önlenmesi ve çevre bilinci konularında bilgi verilecek.

TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ KAPSAYAN GENİŞ BİR HAREKET

Proje yalnızca öğretmen ve öğrencilerle sınırlı değil. Aileler, yerel yönetimler ve sivil toplum da bu kampanyaya dâhil edilerek, orman bilincinin tüm topluma yayılması hedefleniyor. Yaklaşık 750 bin öğrenciyi kapsayan eğitim programı, çevreye duyarlı bir kuşak yetiştirme konusunda büyük önem taşıyor.

VALİ YARDIMCISI DOĞAN: “BU SADECE EĞİTİM DEĞİL, AYNI ZAMANDA VATAN GÖREVİDİR”

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, törende yaptığı konuşmada, çevre bilinci eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, öğretmenlerin gönüllülük esasıyla böyle bir çalışmada yer almalarının büyük anlam taşıdığını belirtti. Doğan, “Bilgi olmadan ilgi olmaz. Bu eğitimler sayesinde çocuklarımız ormana, doğaya, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişecek. Bu, sadece bir eğitim faaliyeti değil, aynı zamanda vatanını sevmek ve ona sahip çıkmaktır,” dedi.

ALİREİSOĞLU: “ORMANI KORUMAK VATANSEVERLİĞİN BİR GÖSTERGESİDİR”

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, projenin ikinci kez uygulanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğretmenlerin çevre bilincini sınıflara taşımasının büyük fark yaratacağını vurguladı. Alireisoğlu, “Öğrencimizin, ailesine ‘Çöpü toplayalım, ateş bırakmayalım’ demesi, bizim bu projeyle ulaşmak istediğimiz bilinç düzeyidir,” şeklinde konuştu.

ŞAHAN: “BU BİR BURSA MODELİ HALİNE GELDİ”

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ise yaptığı konuşmada, projenin geçen yıl başlatıldığını ve şimdi tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, “Bu modeli artık ‘Bursa Modeli’ olarak adlandırıyoruz. Tüm iller bu çalışmayı örnek alıyor. Ormanları korumak yalnızca Orman Genel Müdürlüğünün değil, hepimizin görevidir,” ifadelerini kullandı.

“Orman Benim” projesi, Bursa’dan başlayarak Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan örnek bir çevre eğitimi hareketi hâline geldi. Gönüllü öğretmenlerin katkısıyla başlayan bu seferberlik, öğrenciler aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine yayılacak. Proje ile hem doğa korunacak hem de gelecek nesillere çevreye duyarlı bir yaşam bilinci kazandırılmış olacak.

“Orman Benim” diyerek doğaya sahip çıkalım!