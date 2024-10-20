Bursa'da Yıldırım MTAL öğrencileri, son dönemde artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla okul koridorlarında hazırladıkları pano, pankart ve yazılarla farkındalık oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım MTAL öğrencileri, son dönemde artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Büro Yönetimi Alan Öğretmeni Derya Karagülle ve Gazetecilik Öğretmenleri Handan Karahan ve Özge Kuru koordinatörlüğünde "Kadına Şiddete Hayır" temalı etkinlikte, 11 Büro Yönetimi ve Gazetecilik alan öğrencileri topluma birlik mesajı vererek şiddetle mücadelenin önemine dikkat çekti.

“Hepimiz Kadınız, Yaşamak Hakkımız” sloganıyla seslerini duyuran öğrenciler, şiddetin her türlüsüne karşı durduklarını belirttiler. Kadınların haklarını savunmak ve bu acı dolu sorun karşısında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli konuşmalar yapıldı. Etkinlik, yalnızca kız öğrencilerin değil, erkek öğrencilerin de desteğiyle büyük yankı uyandırdı. Erkek öğrenciler, alkışlarla etkinliğe katılarak, kadına yönelik şiddete karşı verdikleri desteği gösterdi. Bu anlamlı etkinlik, gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılığını ve dayanışma ruhunu gözler önüne serdi. Öğrenciler, kadına şiddetin son bulması için çağrıda bulunarak, topluma birlikte mücadele etme mesajı verdiler.